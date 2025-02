FOCO REAJUSTADO

Após classificação, Mosquito 'vira a página' e projeta duelo contra o Fortaleza: 'Jogo difícil'

Confronto contra os cearenses pela Copa do Nordeste ocorre nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30

O Vitória venceu o Jequié por 2x0 neste domingo (16) e confirmou a classificação para as semifinais do Campeonato Baiano. Na saída de campo, o atacante Gustavo Mosquito celebrou o resultado, mas fez questão de desviar o foco do elenco para o próximo compromisso do Leão no meio de semana. O Rubro-negro encara o Fortaleza pela Copa do Nordeste.>