Vitória vence Jequié sem sustos e confirma classificação às semifinais do Baianão

Willian Oliveira e Janderson foram os responsáveis pelos gols do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 17:59

Willian Oliveira abriu o placar para o Vitória diante do Jequié Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Líder na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, o Vitória fez valer o favoritismo e carimbou a classificação às semifinais do estadual após vencer o Jequié por 2x0, no Barradão. O confronto, válido pela 8ª rodada do Baianão, foi o último de uma sequência com sete confrontos seguidos disputados em Salvador. Willian Oliveira e Janderson foram os responsáveis pelos gols do Leão.>

Como antecipado pelo técnico Thiago Carpini durante a semana, o lateral esquerdo Jamerson e o zagueiro Lucas Halter ganharam minutos na partida. Únicos reforços a não estrearem pelo Leão, a dupla foi escolhida para iniciar como titulares. O meia Matheuzinho não foi relacionado e foi desfalque por lesão, enquanto o capitão Wagner Leonardo foi vendido ao Grêmio e não faz mais parte do plantel rubro-negro.>

Com o resultado, o Vitória chega aos 18 pontos e termina a rodada ainda na primeira colocação, já que não pode ser ultrapassado pelo Jacuipense. Desacostumado com o ritmo das viagens, o elenco rubro-negro não tem tempo de comemorar a classificação, já que enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (19), na Arena Castelão. A bola rola às 21h30.>

O JOGO>

Quando o apito soou pela primeira vez, a dúvida sobre o sistema defensivo foi sanada. Sem um zagueiro canhoto, Neris ocupou a faixa esquerda, enquanto Lucas Halter atuou com pé natural. Na lateral, Jamerson deu indícios do que pode fazer durante o ano. O jogador se mostrou participativo no jogo, tanto acionando Lucas Braga quanto construindo o jogo.>

Os primeiros minutos tiveram total domínio dos donos da casa. Defensivamente, a equipe treinada por Thiago Carpini pouco sofreu e soube interceptar os raros lances de ataque do Jequié. Com a bola no pé, o ímpeto ofensivo do Leão já mostrou sua cara desde o início, com os rubro-negros empilhando chances de abrir o placar. Aos seis minutos, por exemplo, Janderson recebeu cruzamento de Lucas Braga dentro da pequena área e desperdiçou.>

Com o decorrer do primeiro tempo, o ritmo foi diminuindo e as chances ficando mais escassas. O Jipão ganhou mais campo e passou a ter mais minutagem com a posse da bola, mas sem ter qualidade para construir jogadas com perigo. Do outro lado, o domínio rubro-negro demorou a se traduzir em gols.>

Na marca dos 40 minutos, dois lances mudaram o panorama da partida. Em um primeiro momento, Gustavo Mosquito avançou pela direita, puxou para a perna esquerda e cruzou na área. Willian Oliveira apareceu livre para cabecear e abrir o placar na partida. Dois minutos depois, o Leão aproveitou erro na saída de bola do Jequié e, após dividida do goleiro Thiago Passos com Rato, Janderson empurrou para o fundo das redes sem marcação.>

Na volta do intervalo, os torcedores presentes no Barradão acompanharam o time rubro-negro voltar com o mesmo controle da partida. A diferença esteve no aspecto ofensivo, já que o Leão não conseguiu produzir com a mesma eficiência da primeira etapa. Pragmático e pouco inspirado, a alternativa encontrada por Carpini foi variar as peças e o esquema da equipe.>

A movimentação fluida de Bruno Xavier no lugar de Rato e a velocidade de Fabri pela ponta esquerda deram novos horizontes para o Vitória ampliar o marcador. O Leão melhorou na partida e finalizou mais no segundo tempo. A boa partida do goleiro Thiago Passos foi o que impediu a chegada do terceiro gol rubro-negro. Mesmo sem balançar as redes nos últimos 45 minutos, o Vitória pôde comemorar a classificação e a manutenção da invencibilidade na temporada.>

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 0 Jequié - Campeonato Baiano (8ª rodada) >

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas (Thiaguinho), Willian Oliveira e Wellington Rato (Bruno Xavier); Gustavo Mosquito (Osvaldo), Lucas Braga (Fabri) e Janderson (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.

>

Jequié: Thiago Passos; Wanderson Lima (Railan), Sérgio Baiano, Jean e Gilmar; Ygor, João Grilo (Tiquinho) e Vicente; Gregory (Marcos Paulo), Wanderson (Guga) e Tiago Recife. Técnico: Alyson Dantas.>

Local: Barradão>

Gols: Willian Oliveira, aos 39, e Janderson, aos 41 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Railan (Jequié); Bruno Xavier (Vitória)>

Público: 10.399 pagantes>

Renda: R$ 257.433,00>