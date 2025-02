"PERDEU A CABEÇA"

Baralhas revela motivo de discussão com Ademir em Ba-Vi: 'Falou que jogava em time pequeno'

Confronto ocorreu ainda no primeiro tempo do clássico, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:16

Gabriel Baralhas abriu o placar para o Vitória diante do Ferroviário Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O volante do Vitória Gabriel Baralhas revelou o motivo pela discussão com o atacante do Bahia Ademir no clássico Ba-Vi, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. A partida terminou sem gols, mas as confusões dentro de campo tiveram destaque no confronto. A revelação ocorreu nesta quinta-feira (13), durante participação no Podcast do Leão, da TV Vitória.>

"Ele veio falar que eu estava jogando em time pequeno. Aí não. Aí não dá. Mas depois ele pediu desculpa" Gabriel Baralhas Volante do Vitória

O conflito entre os dois jogadores ocorreu ainda no primeiro tempo. Após Baralhas afastar uma bola para a linha lateral, o volante comemorou a ação de forma efusiva, o que incomodou o atacante e gerou a discussão. O reforço do Vitória, no entanto, minimizou a fama de "valentão" e destacou que "perdeu a cabeça" pelo comentário feito contra a instituição.>