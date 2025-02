"BRIGOU COMIGO"

Vampeta revela que tomou bronca de Paulo Carneiro por contar história sobre Hulk

Ex-jogador do Vitória contou que lhe foi oferecido R$ 50 mil para comprar Hulk, ainda nas divisões de base do Leão

O ex-jogador do Vitória Vampeta revelou que recebeu uma bronca do ex-presidente do Leão Paulo Carneiro após contar uma história de quando lhe foi oferecido R$ 50 mil para comprar Hulk, ainda nas divisões de base do clube baiano. A revelação ocorreu na última terça-feira (11), durante participação no programa Jovem Pan Esportes.>

"O sub-20 do Vitória estava jogando. Eu estava machucado, fiz o tratamento, jantei. Aí eu estou sentado vendo o jogo e me perguntaram 'você tem 50 mil? O Vitória está sem dinheiro para comprar o Hulk'. Eu falei que não tinha e perguntei quem é o Hulk? Era o reserva, camisa 19. O Hulk briga comigo até hoje" Vampeta Ídolo do Vitória

Vampeta explicou que sempre conta a mesma história e isso lhe rendeu um telefonema de Paulo Carneiro. O ex-dirigente do Vitória ficou irritado com o ex-jogador por passar a imagem de que o Leão não teria condições financeiras. "Ele foi o presidente que me deu o meu primeiro contrato, meu o paizão, mas me ligou dizendo 'ó, você fica contando essa porra dessa história aí que o Vitória não tem dinheiro para pagar Hulk'", contou Vampeta sob risos. >