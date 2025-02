FASE DE GRUPOS

Saiba quem o Vitória pode enfrentar na Copa Sul-Americana

O Leão não poderá ser sorteado junto às outras equipes brasileiras classificadas

Após a campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória confirmou a classificação para a Copa Sul-Americana em 2025. Além da equipe baiana, outros cinco clubes brasileiros irão participar da competição internacional, mas o Leão não poderá ser sorteado no mesmo grupo dessas equipes. A Conmebol anunciou que o sorteio será realizado no dia 17 de março, às 20h (de Brasília).>