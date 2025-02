SINCERO

Emprestado à Ponte Preta, Dudu ganha prêmio e avalia carreira: 'Após o Vitória eu caí muito'

O jogador marcou o gol da vitória sobre o Mirassol nos acréscimos e foi coroado como melhor em campo

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 18:42

Dudu está emprestado pelo Vitória à Ponte Preta Crédito: Victor Ferreira/ECV

Emprestado novamente pelo Vitória, o volante Dudu está se destacando com a camisa da Ponte Preta. O jogador marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol nos acréscimos, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, e foi coroado como melhor em campo. Na saída do campo, Dudu relembrou o momento em baixa após sair do Vitória.>

"Eu e minha família sofremos muito. Após o Vitória eu caí muito, mas eu sou forte, minha família é forte e agradeço também ao grupo, porque isso aqui é um grupo, quatro vitórias seguidas. Isso aqui [o troféu], eu só quero agradecer a Deus e destacar o trabalho. Quem trabalha Deus abençoa", disse o jogador.>

O volante se destacou no Vitória na campanha da conquista da Série B em 2023 e manteve a titularidade no início do ano passado, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Thiago Carpini. Junto a Rodrigo Andrade, os dois ainda sofreram agressões de torcedores pertencentes a uma das torcidas organizadas do Vitória durante o ano, episódio que marcou o fim da passagem de ambos no Leão.>