Após cobrança de torcida, jogador rival explica presença no estádio do Corinthians: 'Ver o Neymar'

O atacante Jeh, da Ponte Preta, foi flagrado no meio da torcida do Corinthians no clássico contra o Santos

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 18:12

Jeh está se recuperando de uma lesão na coxa Crédito: Marcos Ribolli / PontePress

O atacante Jeh, da Ponte Preta, foi flagrado no meio da torcida do Corinthians no clássico contra o Santos e recebeu críticas da torcida da equipe paulista. Após os comentários nas redes sociais, o jogador se pronunciou no Instagram, justificando a presença no Clássico Alvinegro.>

"A verdade é que moro muito perto do estádio e, como todo apaixonado por futebol, aproveitei a oportunidade de ver o Neymar jogar de perto. Não foi por provocação, desinteresse ou qualquer falta de comprometimento com a Ponte. Apenas um momento pessoal, sem imaginar que pudesse gerar tanta repercussão", disse o atacante. >

Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 na Neo Química Arena, em clássico pelo Paulistão. Uma hora antes do clássico começar, Ponte e Mirassol jogavam pela competição. A Macaca venceu por 2 a 1. O jogador está inscrito no estadual, mas no momento se recupera de uma cirurgia na coxa e ainda não tem previsão de retorno.>

Jeh não entra em campo pela Ponte Preta desde outubro de 2024, após ser expulso em derrota no Dérbi Campineiro contra o Guarani, pela última edição da Série B. Na temporada passada, anotou 11 gols em 30 jogos pela Macaca.>

Confira o pronunciamento do jogador na íntegra:

"Torcida ponte-pretana, venho aqui me dirigir a vocês com todo respeito e sinceridade para esclarecer a situação da minha ida ao jogo de ontem, em Itaquera. >

Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que jamais foi minha intenção desrespeitar o clube, a torcida ou qualquer um que veste essa camisa com orgulho. Sei da grandeza da Ponte Preta e do que ela representa para todos nós.>

A verdade é que moro muito perto do estádio e, como todo apaixonado por futebol, aproveitei a oportunidade de ver o Neymar jogar de perto. Não foi por provocação, desinteresse ou qualquer falta de comprometimento com a Ponte. Apenas um momento pessoal, sem imaginar que pudesse gerar tanta repercussão.>

Além disso, tenho voltado para casa sempre que finalizo minhas obrigações no DM da Ponte para ficar próximo a minha esposa, que está prestes a dar a luz ao nosso primeiro filho. Em nenhum momento deixei de cumprir minhas responsabilidades com o clube, nem desrespeitei minha profissão.>

Quero aproveitar para pedir desculpas ao nosso presidente,Marco Antonio Eberlin por todo desgaste gerado. Sou muito grato por tudo que fez por mim e pelo clube.>

Conto com a compreensão de vocês e sigo dando meu máximo pelo clube.>