VOLTA AO LEÃO

Reprovado na base, Jamerson retorna ao Vitória para homenagear mãe: ‘Realizar o sonho dela’

Estreia do lateral esquerdo deve acontecer neste domingo (16), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 16:02

Jamerson foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta quinta-feira (13) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Nascido em Salvador, Jamerson é a nova aposta da diretoria do Vitória para a lateral esquerda do clube rubro-negro. O jogador foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (13) e revelou que a oportunidade de representar as cores do Leão da Barra era esperada desde o início de sua carreira como jogador, já que foi reprovado nos testes para as categorias de base do time.>

“Eu fiz um pouco da base no Jacuipense, mas não cheguei a jogar profissionalmente. Na Bahia não tive muita oportunidade. E daí tive que tentar a sorte lá fora, onde comecei na base do Avaí. Depois fui para o Grêmio e rodei por alguns times pequenos. Fui para o Marília, depois fui para Portugal jogar no sub-23 do Portimonense. Depois subi para o profissional. Morei quatro anos em Portugal, onde tive experiência muito boa. Depois retornei para o Brasil, joguei no Azuriz, onde tive boa campanha em 2022. Depois, fui para o Guarani e depois para o Coritiba”, contou sobre sua trajetória.>

Carregando o nome do estado natal, Jamerson colocou o ‘Bahia’ durante sua carreira. No entanto, o jogador tirou a alcunha. De volta ao lugar de nascença, o lateral espera poder retribuir em campo a oportunidade. “Me sinto muito honrado em vestir a camisa do Vitória. Um clube de muita história e tradição. A minha decisão de vir foi evoluir muito como jogador, ajudar o clube nos seus objetivos. Eu sei que tive números importantes de 2023, na Série B. Tenho metas pessoais, acredito muito que esse ano vai ser diferente, abençoado. Então espero retribuir da melhor forma e a expectativa de todos os torcedores e diretoria, staff”, disse.>

Em 2025, Jamerson fez três jogos pelo Coritiba, com um gol marcado. Agora, finalmente a hora de voltar para casa e defender pela primeira vez um clube profissional da cidade onde nasceu. Já regularizado, o atleta chega para ocupar a vaga deixada por Lucas Esteves e disputar posição com o lateral Hugo. Receptivo à briga pela titularidade, o jogador destaca o equilíbrio entre as características ofensivas e defensivas como trunfo.>

A volta ao Vitória significa para Jamerson mais que retornar ao clube onde foi reprovado, é a realização do sonho de sua mãe. “Tive uma infância um pouco difícil. Então, o que me fez buscar a ser jogador de futebol foi dar uma vida melhor para minha família. Vi muitas coisas difíceis acontecendo em Salvador, e eu tive que me dedicar bastante para ser jogador de futebol. E sempre tive um carinho enorme pelo Vitória, via muitos jogos na TV. Sempre falava com minha mãe, minha família. Graças a Deus consegui realizar o sonho dela em estar aqui vestindo essa camisa”, explicou.>

Como antecipado pelo treinador Thiago Carpini, a estreia do jogador deve acontecer neste domingo (16). Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, os rubro-negros recebem o Jequié no Barradão. A bola rola às 16h.>