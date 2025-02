DISPUTA SADIA

Claudinho x Cáceres: entenda quem larga na frente da lateral direita do Vitória

Treinador do Leão falou sobre as diferentes características dos jogadores e como pode aproveitar cada um

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:09

Cáceres e Claudinho brigam pela titularidade na lateral direita Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

As brigas entre os jogadores para aparecer na escalação titular do técnico Thiago Carpini já começaram e o "campo vai responder" quem será dono de cada posição, como diz o treinador rubro-negro. Uma dessas disputas acontece na lateral direita do Vitória, com dois jogadores mostrando que podem ser titulares, o remanescente Raul Cáceres e o novato Claudinho. Durante entrevista coletiva, o comandante do Leão listou as diferenças de característica dos jogadores.>

"São duas situações distintas. A gente pode trabalhar baseado no adversário. O Raul [Cáceres] é muito efetivo na bola final, já foi decisivo para nós. O Claudinho tem mais repertório, nos oferece uma variação ofensiva interessante. O Raul é mais um cara de corredor e intensidade. Mas na linha defensiva sofre menos que o Claudinho. A gente pode usar de acordo com o adversário, mas também não abrimos mão dos nossos comportamentos. Mas estamos muito felizes com os dois até agora", disse o treinador.

Com as diferenças entre os jogadores listadas, o treinador do Leão optou por manter o lateral titular do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024. O paraguaio Cáceres jogou os 90 minutos diante do Ferroviário, pela Copa do Nordeste. A partida havia sido classificada por Carpini como a oportunidade de começar a esboçar o time ideal.>

Cáceres foi importante na campanha de recuperação do Vitória em 2024. O jogador assumiu a posição com a lesão de Willean Lepo ainda no primeiro turno e se tornou figurinha carimbada no time titular do Leão. Já são 34 partidas completas com a camisa vermelha e preta, além de três assistências concedidas.>

Com 24 anos, Claudinho é formado nas divisões de base do Criciúma e assinou contrato de três anos com o Vitória. Na última temporada, o atleta disputou 55 partidas, marcando cinco gols e contribuindo com seis assistências. Já com a camisa rubro-negra, o lateral entrou em campo sete vezes e já contribuiu com um tento e uma assistência.>