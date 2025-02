RETORNO AO BRASIL

Ex-Vitória deixa Vietnã e volta a clube após 13 anos

Welligton Nem foi anunciado oficialmente pelo Figueirense

O atacante Welligton Nem foi anunciado oficialmente pelo Figueirense, clube que defendeu em 2011. Com 33 anos, o atleta firmou vínculo até o fim da temporada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o clube catarinense relembrou a primeira passagem do atleta, quando fez 30 jogos, anotou dez gols e deu quatro assistências.>

“Vai pra lá, depois vem…” Revelação do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, Wellington Nem rodou pelo mundo e abraçando o projeto de reconstrução do Time do Povo, está de volta ao Furacão. Seja bem-vindo, Wellington Nem! ? @soudanipauli pic.twitter.com/ToZFj4zosA

No Vietnã, Nem fez seis jogos e anotou um gol. Revelado pelo Fluminense, o atacante ainda tem passagens por clubes como Vitória, Cruzeiro, São Paulo - além do futebol da Ucrânia. Agora, ele aguarda a regularização junto ao BID da CBF para poder voltar a entrar em campo com a camisa do Figueirense. Welligton Nem já está em Florianópolis e deve, nos próximos dias, ficar à disposição do técnico Thiago Carvalho para disputar Catarinense e Série C.>