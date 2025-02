MIRANDO O TOPO

Vitória volta a campo contra o Ferroviário para buscar a liderança no Nordestão

Confronto contra os cearenses ocorre nesta terça-feira (11), às 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 05:00

Vitória volta a campo contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No grupo A da Copa do Nordeste, três leões brigam pelo topo para avançar à próxima fase com a vantagem do mando de campo. O Vitória, como o Leão da Barra, volta a campo nesta terça-feira (11) com o objetivo de superar o Ferroviário dentro do Barradão e torcer por um tropeço do Fortaleza para conseguir terminar a 3ª rodada do Nordestão na liderança do grupo. O confronto começa às 19h.>

O torcedor apaixonado que for ao Barradão provavelmente verá a equipe mais próxima do que o treinador Thiago Carpini considera como a escalação titular do clube rubro-negro. Ao menos cinco dos novos 15 reforços para a temporada devem iniciar jogando. Nomes como os laterais Claudinho e Hugo, os volantes Gabriel Baralhas e Ronald, além do atacante Wellington Rato devem aparecer na partida.>

“Minha ideia é terça-feira [escalar os titulares]. E a partir dali vamos fazer ajustes pontuais. O ponto de início, levando em consideração o que eu vi esse mês e ano passado. Dentro disso é seleção natural, cada um ocupando seu espaço. Mas eu tenho na minha cabeça aquilo que penso ser ideal. E espero ter condições físicas para repetir a equipe”, disse o treinador do Leão.>

Apesar do rubro-negro ainda estar no mercado à procura de um camisa nove titular, a disputa pela posição é a mais acirrada do Leão na temporada. Após a saída do artilheiro Alerrandro, Janderson assumiu a função e já mostrou melhora ao marcar quatro gols e dar uma assistência no ano. Entre os reforços, Fabri também aparece no topo da artilharia do Vitória em 2025, com quatro tentos marcados. Já Carlinhos marcou na estreia e também é opção para Carpini.>

Na beirada do ataque, outro que vestiu a camisa vermelha e preta pela primeira vez no último final de semana foi Lucas Braga. O atacante chega para disputar posição na ponta esquerda do clube baiano e não se preocupa com a concorrência. “Será uma disputa muito sadia, nós temos durante o ano cinco competições. [Carpini] irá precisar de todos, tem que ter um grande elenco e de qualidade”, avaliou.>

Em todas as competições, foram disputados sete jogos entre Vitória e Ferroviário, com o Leão vencendo em quatro jogos, perdendo dois e empatando um. Com o rubro-negro como mandante, o retrospecto continua favorável para os baianos. Em três partidas, com dois triunfos do Vitória e um do Ferroviário. O Leão nunca perdeu para os cearenses pela Copa do Nordeste.>