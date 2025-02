PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sem TV aberta: saiba onde assistir ao jogo entre Vitória e Ferroviário pela Copa do Nordeste

Leão entra em campo nesta terça-feira (11), no Barradão

O Vitória vai encarar mais um desafio na Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (11), o Leão enfrenta o Ferroviário-CE, no Barradão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O técnico Thiago Carpini deve ir à campo com o que considera mais próximo da escalação titular. Confira informações sobre a partida.>