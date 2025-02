VEJA DUELOS

Times baianos conhecem adversários na Copa do Brasil; confira o rival do Vitória

Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil estão sendo definidos nesta sexta-feira (7)

Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil estão sendo definidos nesta sexta-feira (7) e o Vitória já sabe quem é o seu adversário na primeira fase da competição, que tem os dias 19 e 26 de fevereiro como datas-base. O rubro-negro baiano vai enfrentar o Maranhão. Além do Leão, o Jequié enfrenta o Retrô-PE e o Barcelona de Ilhéus encara o Athletic-MG.

A primeira fase é realizada em jogo único. As equipes dos potes A, B, C e D atuam fora de casa, mas possuem a vantagem do empate para ficar com a classificação. Já os presentes nos potes E, F, G e H precisam vencer o duelo para avançar. O cruzamentos dos potes acontece da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D x H.