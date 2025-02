PERTO DO OBJETIVO

Vitória pode se classificar para semifinal do Baianão neste sábado (8); saiba como

Leão precisa superar o Porto dentro do Barradão e torcer por combinação de resultados

O Vitória vai voltar a campo neste sábado (8), quando enfrenta o Porto no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Faltando somente três jogos para a primeira fase da competição chegar ao fim, o Leão pode já garantir a classificação para a semifinal nesta rodada. A bola rola às 18h30.>

Líder do Campeonato Baiano com 12 pontos, o Vitória vai precisar vencer o Porto e torcer por uma combinação de resultados. Além de superar o clube do sul da Bahia, o Jequié precisa perder para o Jacobina e o Barcelona de Ilhéus não pode vencer o Jacuipense para que a classificação antecipada chegue.>