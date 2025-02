PROPÓSITO HERDADO

Carlinhos é apresentado pelo Vitória e almeja seguir caminho de Alerrandro

Novo atacante do Leão tem contrato de empréstimo até o final de 2025

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 16:40

Carlinhos foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O centroavante Carlinhos foi apresentado oficialmente pelo Vitória na manhã desta quarta-feira (5) e almejou seguir o caminho trilhado por Alerrandro, que terminou o ano de 2024 como artilheiro do Brasileirão, no novo clube. O jogador de 27 anos chega por empréstimo junto ao Flamengo até o fim de 2025 com opção de compra estipulada em 4,5 milhões de reais.>

"Responsabilidade boa. Todo momento a gente pensa em fazer como o Alerrandro fez. Também penso em fazer a minha história aqui. Não sei se da mesma forma, pode ser com menos ou mais gols. O mais importante é ajudar o Vitória" Carlinhos Centroavante do Vitória

No rubro-negro baiano, Carlinhos vai precisar construir seu espaço dentro da equipe comandada por Thiago Carpini. Apesar da disputa saudável, como definiu o jogador, o atacante chega ao clube com seus companheiros de posição em alta. Após o gol marcado contra o Sousa, Janderson chegou aos quatro na temporada e lidera a artilharia do Vitória, enquanto Fabri aparece em segundo lugar, com três gols.>

A ansiedade de entrar em campo e deixar a sua marca foi pontuada pelo jogador, que já almeja cumprir sua função de "homem-gol". "Não vejo a hora de entrar em campo e, se possível, marcar dois, três gols. O importante é o Vitória sair vencedor. Estou focado nisso, quero fazer gols. Estrear marcando é bom demais. Espero balançar as redes sempre", deu o recado. >

Carlinhos foi formado na base do Corinthians e participou da campanha do título do Brasileirão em 2017, quando jogou 18 minutos contra o Atlético-GO. Ele chamou atenção na temporada passada quando defendeu o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. O atacante foi contratado pelo Flamengo para ser o reserva imediato no momento em que Gabigol estava suspenso por doping. >

Carlinhos disputou 20 jogos pelo Flamengo e marcou cinco gols. No ano passado, ele balançou as redes no triunfo carioca sobre o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo rubro-negro baiano, o atacante vai disputar posição com Janderson e Fabrício Santos pela posição de centroavante. O Vitória ainda busca mais um atleta para fechar o setor.>