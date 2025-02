ARTILHEIRO SEM DESTINO

Sem acertar com outras equipes, Alerrandro é reintegrado ao RB Bragantino

Jogador terminou o ano de 2024 como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 16:18

Alerrandro ainda não tem destino definido Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O centroavante Alerrandro voltou a treinar pelo Red Bull Bragantino após não conseguir acertar sua saída da equipe paulista. Segundo o jornalista Diego Pérez, o atacante não realizava trabalhos no gramado com os outros jogadores desde a reapresentação, mas nas últimas atividades do time ele esteve o elenco. >

Alerrandro esteve com ofertas de times europeus, mas não conseguiu acertar sua saída do Brasil com nenhuma das equipes interessadas. Vale destacar que o mercado de transferências encerrou na segunda-feira (3) na Inglaterra, Espanha, Alemanha e França. Nesta terça (4), o mercado fechará na Itália, Holanda e Portugal.

>