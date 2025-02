DEFESA REFORÇADA

Campeão da Libertadores viaja para assinar contrato com o Vitória

Zagueiro Lucas Halter chega ao Leão para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 14:29

Lucas Halter vai acompanhar jogo do Vitória pela Copa do Nordeste Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O Vitória está próximo de concretizar a contratação de mais um jogador para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini em 2025. Trata-se do zagueiro Lucas Halter, do Botafogo. O jogador está a caminho de Salvador para assinar contrato com o rubro-negro. A informação foi divulgada pelo ge.>

O zagueiro de 24 anos se despediu dos companheiros do Botafogo e não compareceu ao treino desta terça-feira (4). Halter foi titular nos dois primeiros jogos do elenco principal na temporada 2025, mas já tinha um pré-acordo com o time baiano. Ele vai acompanhar a partida entre Vitória e Sousa no Barradão. O jogo começa às 21h30, pela Copa do Nordeste.>

Lucas Halter seria a sexta opção de Carpini para a zaga. O comandante rubro-negro também conta com Wagner Leonardo, Neris, Edu, Caio Vinícius e Kauan para montar a dupla ou o trio de defensores. Vale lembrar que o treinador mudou a quantidade de zagueiros em campo ao longo do Campeonato Brasileiro. >