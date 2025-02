TROCA DE CAMPO?

Vitória solicita mudança de local de Barcelona-BA x Bahia por ameaça de depredação do Barradão

Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano está previsto para acontecer no dia 15 de fevereiro

O Vitória enviou um ofício à Federação Bahiana de Futebol (FBF) solicitando que a partida entre Barcelona de Ilhéus e Bahia, válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, não ocorra no Barradão. A diretoria rubro-negra citou que a solicitação de mudança de estádio ocorre em "virtude às ameaças de depredação divulgadas por meio de notícias e redes sociais", como consta no documento enviado à federação e ao CORREIO.>

Enquanto o local não for liberado, o Jóia da Princesa, em Feira de Santana, seria a casa do clube na competição. No entanto, a nova casa também não reuniu condições no início da competição e o Barcelona mandou o jogo da segunda rodada na Fonte Nova.>