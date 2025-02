NOVELA ESTEVES

'Presidentes passam, mas a mácula fica', dispara empresário de Lucas Esteves contra o Vitória

Uma nova audiência está marcada para o dia 31 de março

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 16:14

Somente dois laterais tem mais assistências que Lucas Esteves no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O empresário de Lucas Esteves, Marcelo Robalinho, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para alfinetar o Vitória no imbróglio envolvendo a saída do jogador para o Grêmio. O representante do atleta também lembrou ter sido o primeiro advogado a obter uma rescisão indireta de contrato de trabalho de jogador profissional por racismo, justamente envolvendo um jogador do Vitória.>

"Talvez poucos saibam, mas fui o primeiro advogado a obter uma rescisão indireta de contrato de trabalho de jogador profissional por racismo, triste caso ocorrido contra o goleiro Felipe em 2005, na época no Vitória. Agora, passados quase 20 anos, me deparo com um caso sui generis, no qual o Vitória busca desesperadamente a volta da escravatura dos atletas, buscando burlar a Lei Pelé. Incrível isso estar ocorrendo, ainda mais na terra de Luiz Gama. Os Presidentes dos clubes passam, mas a mácula fica para a instituição", disse o empresário.>

O representante também republicou uma nota do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia (Sindap), em que a entidade sindical repudia o caso, associando a cláusula que manteve Lucas Esteves atrelado ao Vitória como abuso de poder. "O atleta é livre para determinar o seu futuro profissional desde o fim da Lei do Passe, que não pode ser transigido e nem renunciado", diz o posicionamento.>

O que aconteceu

Após o jogador entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para conseguir a liberação da equipe baiana, o órgão se declarou incompetente para julgar a demanda e a liminar agora será apreciada pela Justiça do Trabalho. Lucas Esteves segue vinculado ao Vitória e uma nova audiência está marcada para o dia 31 de março.>

Em nota, o Vitória confirmou que o atleta em questão segue com o vínculo de trabalho e desportivo junto ao clube. "A decisão acatou o pleito do EC Vitória no âmbito jurídico processual em detrimento do que buscava o atleta", diz o Leão.

Mais cedo, o representante revelou que a CNRD concedeu ao Vitória prazo até as 14h para apresentar uma proposta de valor da forma de pagamento da cláusula penal. Caso infrutífera tal proposta, a CNRD iria deliberar às 15h sobre o direito ou não do atleta em ser livre com o pagamento da cláusula compensatória estipulada em contrato.>

Caso a negociação com a equipe gaúcha se concretize, o Grêmio voltará a pagar U$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) para contar com o jogador. O Leão, no entanto, possui apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante pertence ao Palmeiras. Segundo o jornalista Jorge Nikola, Esteves assinará por três anos com a nova equipe.>

Esteves chegou ao Vitória no início de 2024 após se destacar com a camisa do Atlético-GO no returno da Série B de 2023. Inicialmente, o lateral esquerdo de 24 anos disputaria posição com PK, mas terminou o ano como titular indiscutível após atuações consistentes no Campeonato Brasileiro, tanto ofensiva quanto defensivamente.>

Ao todo, Lucas Esteves entrou em campo 54 vezes com a camisa do Leão. O Vitória é a equipe profissional em que o lateral disputou mais partidas na carreira. Durante sua passagem por Salvador, o defensor revelado pelo Palmeiras marcou dois gols e ajudou com quatro assistências.>

Esteves ganhou a primeira chance na equipe principal do Verdão em 2019, quando tinha apenas 19 anos. A estreia aconteceu no dia 20 de março daquele ano, na vitória por 1x0 sobre a Ponte Preta, pelo Paulistão. Desde então, a carreira do jovem lateral assumiu ares internacionais: passou dois anos atuando no Colorado Rapids, dos Estados Unidos. >