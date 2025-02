"VITÓRIA MEU AMOR"

Filho de torcedor do Bahia, Malhadinho explica paixão pelo Leão e crava: 'Vamos buscar títulos'

Lutador baiano do UFC explicou como começou a torcer para o Vitória e falou sobre expectativas para a temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 08:00

Jailton Malhadinho é "torcedor de arquibancada" do Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Jailton Jesus Almeida Júnior, mais conhecido como Malhadinho, é um lutador baiano do Ultimate Fighting Championship (UFC) que leva a paixão pelo time do coração para os ringues. Torcedor do Vitória, Jailton respira o Barradão vai aos jogos do clube rubro-negro sempre que pode. Nesta quinta-feira (6), o lutador fará uma sessão de autógrafos aberta ao público no Five Sports Bar, localizado no Shopping Paralela. >

"Toda vez que eu estou de boa, vou no Barradão, porque eu gosto de assistir futebol. Minha relação com o Vitória é muito tranquila, com todo mundo. O presidente, o staff, alguns jogadores que eu troco umas ideias, é tudo muito massa" Malhadinho Lutador do UFC

Seja como convidado ou como torcedor comum, Malhadinho crava que é “torcedor de arquibancada” e acompanha aos jogos junto a uma das torcidas organizadas do time. O futebol é uma válvula de escape em meio a rotina de treinos pesada para o lutador. O Vitória para o lutador é sinônimo de tranquilidade. Até por isso ele é daqueles que não participa da festa no estacionamento. O roteiro é de casa para o estádio e de lá para casa, na maioria das vezes.>

“Cara casado não pode ficar no estacionamento porque é problema né. A festa que eu faço é ficar de boa, vou a um barzinho tomar uma quando pode e é só isso”, brincou sob risos em entrevista ao CORREIO.>

Apesar da sinergia com o Vitória, o carinho pelo Leão foi construído com o tempo, já que o pai de Malhadinho é torcedor do Bahia. Foi a partir de uma ida para o Barradão com um vizinho que o rubro-negro foi tomando o coração. “Ele me levou para o estádio junto com o filho dele e aí eu comecei a gostar. Foi uma coisa massa ficar na arquibancada. Criou amor pelo clube e acabei gostando”, disse.>

A partida mais especial aconteceu em 2023, justamente o jogo contra o Sport. O confronto foi marcado pela comemoração do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Comemorar o primeiro título nacional dentro do estádio foi inesquecível para o lutador.>

Com as principais peças mantidas e 12 reforços para o elenco comandado por Thiago Carpini, o Vitória atualmente disputa duas das cinco competições que vai ter em 2025, O Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. No estadual, o Leão somou 12 pontos e ainda não perdeu, assim como no Nordestão, onde possui quatro pontos no torneio e a vice-liderança do grupo A.>

Para o torcedor Malhadinho, as expectativas para a temporada são as melhores possíveis. O lutador até arriscou até palpitar sobre títulos - no plural - que podem ser conquistados pelo Leão em 2025. “Carpini, pediu as contratações que ele queria e o Vitória conseguiu buscar alguns nomes. O time está se entrosando e a gente pode até mastigar uma Libertadores, quem sabe chegar na final da Sul-Americana”, disse.>