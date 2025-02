MMA

Ídolo do UFC fará sessão de autógrafos em Salvador

O baiano Jailton Malhadinho lutou no card principal do UFC 311 e mira o cinturão

Marina Branco

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 15:40

Jailton Malhadinho, lutador de MMA Crédito: Divulgação

Todo fã de MMA em Salvador tirou a sorte grande nesta semana. Gratuitamente, os admiradores terão a chance de conhecer de pertinho um dos maiores lutadores do país, peso-pesado do UFC e baiano com orgulho. Jailton Malhadinho, integrante do card principal do torneio, fará uma sessão de autógrafos aberta ao público nesta quinta-feira (6). >

No Five Sports Bar, no Shopping Paralela, o encontro dos apaixonados por artes marciais está marcado às 19h, para conhecer o ídolo que atraiu todos os olhares em sua última luta no card principal do UFC 311, no mês passado. Ascendendo na categoria dos pesados, foi ele quem nocauteou Serghei Spivac, da Moldávia, nos últimos dez segundos do primeiro round.>

Até aqui, são 22 vitórias na carreira do baiano, um dos lutadores mais perigosos de sua divisão. Sabendo disso, ele desafiou o ex-campeão interino e número 2 do ranking da categoria Ciryl Gane, logo após vencer sua luta em Los Angeles. >

"Meu objetivo é enfrentar alguém do Top 5 e disputar o cinturão. É por isso que luto todos os dias", desafiou. Com o foco no cinturão que marca o topo da divisão no UFC, o baiano é um nome que será, sem dúvidas, muito comentado nos octógonos. >