CRIME

Ex-lutadora do UFC, Livinha é presa com arma, maconha e anabolizantes

Atleta foi alvo de operação de busca e apreensão

Ex-lutadora do UFC, Lívia Renata, conhecida como Livinha, foi presa nesta quinta-feira (23), na região de Araraquara, no interior de São Paulo, durante ação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Com ela a polícia encontrou uma arma, munições, maconha e anabolizantes. >