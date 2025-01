NOVO PARCEIRO

Renata Fan quer ídolo do Vitória para substituir Denílson na Band

Ex-atacante trocou a emissora pela Rede Globo

Sem parceiro desde que Denílson trocou a Band pela Rede Globo, a apresentadora Renata Fan já tem um nome em mente para ocupar o espaço do ex-atacante no programa Jogo Aberto. O nome da vez é o volante Vampeta, revelado pelo Vitória e que fez sucesso pelo Corinthians. >

A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias". Atualmente, Vampeta é comentarista da Rádio Jovem Pan. Assim como Denílson, o ex-volante foi pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002. >