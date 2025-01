CRIME

Mulher de Raphinha relata ataques racistas nas redes sociais: 'Meu filho estava sofrendo'

Injúrias aconteceram após jogo do Barcelona contra o Benfica

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 16:25

Mulher de Raphinha denunciou ataques racistas nas redes sociais Crédito: Reprodução

Destaque na virada histórica do Barcelona sobre o Benfica na Liga dos Campeões, o atacante brasileiro Raphinha foi alvo de ataques racistas nas redes sociais. A denúncia foi feita pela mulher do jogador, a influenciadora Natália Belloli. >

De acordo com ela, além do jogador, até o filho do casal foi alvo dos ataques. Em tom de desabafo, ela mostrou prints das postagens. >

"Eu não tinha visto ainda tanto de ataque, de racismo que meu marido e meu filho estavam sofrendo. Mas fica aí para vocês verem como as pessoas estão doentes. Sei que meu filho está protegido em nome de Jesus. Mas imaginem quem não tem fé ou não está com a cabeça boa, como ficam? - questionou a influenciadora, antes de completar:>

"Gente, vocês sabem que dificilmente eu exponho esse tipo de coisa, porque isso não é um terço do que as pessoas atacam a gente, muitas vezes, torcedores rivais, etc. Mas, dessa vez, eu resolvi colocar para vocês verem como as pessoas estão doentes no mundo".>