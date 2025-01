ATRITO

Mourinho manda indireta para Textor, dono do Botafogo: 'Não entende de futebol'

Técnico português criticou a postura do empresário americano

Conhecido pelo tom ácido, o técnico José Mourinho entrou em atrito com o americano John Textor, dono de clubes como Botafogo, no Brasil, e Lyon, na França. >

Após o empate em 0x0 entre Fenerbahçe e Lyon, pela Liga Europa, Mourinho elogiou o trabalho de Pierre Sage, técnico do Lyon, e alfinetou Textor, afirmando que os atuais presidentes de clubes não entendem de futebol. >

"Há um número incrível de clubes com proprietários e presidentes que não entendem nada de futebol. Não temos mais presidentes que durem 20 anos, como Aulas, Pinto da Costa, presidentes que compreendem o esporte. Essa é uma boa equipe [Lyon], e isso é porque eles têm um bom treinador", disse o português em entrevista ao Canal+.>

Mourinho referiu-se a Jean-Michel Aulas, que ficou 30 anos no comando do Lyon e deixou o clube em 2023 após uma série de divergências com Textor. >