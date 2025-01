CHAMPIONS LEAGUE

Saiba quais são os gigantes que correm risco de ficar fora da Champions

Manchester City depende do próximo jogo para se manter vivo na competição

A nova Champions prometeu mudança, e entregou o que cumpriu. Uma delas se refere especificamente aos comuns protagonistas, que nesta temporada passaram por mudanças significativas. Muitos dos clássicos gigantes do torneio correm o risco de serem eliminados precocemente, sem nem mesmo disputarem os playoffs para as oitavas de final. >

O próximo embate do City é em casa, contra o belga Club Brugge, na próxima quarta-feira (29), e definirá a possibilidade de classificação dos citizens. Hoje, a luta do time inglês é para evitar uma eliminação cedo demais, enquanto outro da Inglaterra ocupa a liderança da tabela: os Reds.>

Com 21 pontos conquistados em sete jogos invencíveis, a campanha irretocável do Liverpool se une aos 18 pontos do Barcelona no segundo lugar como os times mais confortáveis, que só precisam vencer seus respectivos próximos jogos para garantir as oitavas.>