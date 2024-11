PROMESSA DE JOGÃO

Maiores vencedores da Champions, Real Madrid e Milan se enfrentam no Santiago Bernabéu

Equipes tentam melhorar suas colocações na classificação

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 09:00

Vinicius Jr. e Morata são as armas de Real e Milan em duelo na Champions Crédito: Divulgação

A 4ª rodada da Liga dos Campeões da Europa será marcada pelo duelo entre os dois maiores vencedores da competição. Hoje, Real Madrid e Milan se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Dono de 15 títulos da competição, o Real aposta na força que tem em casa para vencer a terceira partida na competição. Os dois jogos que as duas vitórias que os merengues conquistaram foram no Santiago Bernabéu. O último, com direito a virada épica por 5x2 sobre o Borussia Dortmund após sair perdendo por 2x0.

Mas, apesar do bom retrospecto e favoritismo, a véspera da partida foi marcada por um tema sensível. O técnico Carlo Ancelotti deixou o futebol de lado e preferiu falar sobre as fortes chuvas que afetam a região de Valencia. De acordo com o treinador, jogadores e clubes pediram o cancelamento das partidas, mas não foram atendidos. O Real enfrentaria o Valencia no fim de semana pela La Liga, mas o duelo foi adiado.

"Ninguém queria jogar e me pareceu a decisão certa. Mas não somos nós que tomamos as decisões, são aqueles que estão no poder que as tomam. Há muitas formas de parar, o futebol pode e deve ajudar. Futebol é festa, e você pode estar em festa quando sua família está bem e tudo bem. Quando as pessoas não estão bem, não há necessidade de festa", afirmou Ancelotti.

O Real Madrid está na 12ª colocação, fora da zona de classificação direta à fase de mata-mata da competição. Ancelotti tem problemas para montar o time. Estão fora da partida: Daniel Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo e David Alaba. Todos machucados. Rudiger segue como dúvida, mas pode formar a dupla de zaga com Éder Militão.

Do outro lado, o Milan, que venceu a Champions sete vezes, tenta se reerguer no torneio. A equipe italiana é apenas a 25ª na tabela de classificação, mas aposta no bom resultado que conseguiu na última rodada, ao vencer o Club Brugge, por 3x1, para seguir pontuando.

O técnico português Paulo Fonseca também tem problemas para escalar o rossonero. São pelo menos: Luka Jovic, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia e Ismael Bennacer. O atacante Tammy Abraham retorna ao time, mas o ex-Real Madrid Morata é uma das armas para levar a melhor.