CRISE NA GÁVEA

Pedro rebate críticas de Filipe Luís e diz ter sido desrespeitado: 'Me senti desvalorizado e exposto'

Atacante se manifesta após ausência contra o São Paulo, critica exposição pública e revela incômodo com bastidores do clube



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:10

Pedro celebrando gol pelo Flamengo Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O clima nos bastidores do Flamengo voltou a esquentar nesta segunda-feira (14) após o atacante Pedro divulgar uma nota pública em resposta às duras críticas feitas pelo técnico Filipe Luís. Fora da lista de relacionados na vitória sobre o São Paulo, no último sábado (12), o camisa 9 afirmou ter se sentido desrespeitado com a forma como foi exposto na coletiva pós-jogo e também revelou desconforto com decisões internas que envolvem seu futuro no clube. >

Em entrevista concedida ainda no Maracanã, Filipe Luís justificou a ausência do jogador com críticas contundentes: "O comportamento dele durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo", disse o técnico, afirmando que Pedro não vinha treinando bem e estava "abaixo dos companheiros".>

A resposta veio por meio de nota divulgada nas redes sociais. Pedro reconheceu que seu desempenho na última semana não foi o ideal, mas reprovou a exposição pública. "A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa", escreveu. O atacante também mencionou que houve uma conversa interna com o grupo para esclarecer a situação.>

Mais do que uma reação à entrevista, o texto de Pedro revelou incômodo com a condução de sua situação no clube. "Me senti desvalorizado e exposto após um 'membro' do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado minha sequência da temporada. Esperava mais respeito", afirmou o jogador, sem citar nomes.>

Com contrato até o fim de 2027, Pedro soma 17 jogos e cinco gols marcados na temporada. O futuro do atacante permanece indefinido, e a possibilidade de saída não está descartada nos bastidores.>