Saiba quando retorno de Neymar pode ser anunciado pelo Santos

Chegada do craque brasileiro ao Brasil, no entanto, deve acontecer somente em junho

Em meio a negociações para o retorno de Neymar ao futebol brasileiro, o colunista Lauro Jardim - do jornal O Globo - garantiu que as chances de tudo ser fechado e assinado na semana que vem são de 95%. Atualmente, o atleta está no Al-Hilal e negocia sua rescisão de contrato com a equipe saudita para voltar ao país de origem. No entanto, chegada ao Brasil deve acontecer somente em junho.>