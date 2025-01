NEYMAR NO SANTOS?

Saiba quais são as exigências do Al-Hilal para liberar Neymar

O clube tem contrato válido com o jogador até junho de 2025, mas cogita rescindir antes do prazo máximo

Marina Branco

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:11

Neymar conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Peixe Crédito: Guilherme Kastner/Santos

Não é mais novidade que o Santos está em busca de Neymar, revelado pelo Peixe e grande ídolo do clube. No entanto, o contrato do brasileiro com o Al-Hilal, clube saudita onde joga, é válido até junho. A esperança do alvinegro é uma possível rescisão que libere Neymar antes do prazo máximo, ou um empréstimo válido pelo período de duração do contrato. >

Para liberar Neymar, o clube saudita impõe algumas condições, incluindo valores altos. A principal das exigências é que o jogador abra mão de 400 milhões de reais, valor que deveria receber até o final do vínculo, segundo o portal GOAL. Outro ponto levantado pelo Al-Hilal faz referência ao santos, no pedido por uma compensação financeira de valor indefinido do clube que for contratá-lo após a rescisão do contrato. >

A expectativa do retorno de Neymar ao futebol brasileiro está maior do que nunca, desde que o atacante foi para a Europa há 12 anos. Na Ásia, por outro lado, a imagem do jogador não é das melhores, pela sucessão de lesões que fez com que ele jogasse pouquíssimas partidas pelo time desde que assinou com o Al-Hilal em agosto de 2023. >