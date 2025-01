DE VOLTA?

Neymar interage com o Santos nas redes e aumenta rumores

O jogador pode retornar ao futebol brasileiro após 13 anos se for contratado pelo Peixe

Marina Branco

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 15:27

Neymar conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Peixe Crédito: Guilherme Kastner/Santos

Em meio às esperanças de todo torcedor santista em ter Neymar de volta no clube que o revelou, o craque brasileiro deu uma nova "pista" ao curtir uma publicação do Santos no Instagram. Junto aos rumores de que ele deixaria o Al-Hilal para voltar ao futebol brasileiro, toda interação entre o jogador e o clube levanta suspeita na torcida.

O post em questão foi uma foto da Vila Belmiro, postada para falar sobre o clássico que o Santos disputará contra o Palmeiras nesta quarta-feira (22) pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com a curtida, a seção de comentários se encheu de pedidos para o clube anunciar Neymar.

Ainda que o contrato do brasileiro com o Al-Hilal dure até junho deste ano, ele está livre para assinar pré-contratos desde janeiro, e deve ser liberado pelo clube saudita antes do prazo máximo. Isso porque, ficando quase um ano longe dos campos por lesão, voltando à ativa e se lesionando novamente dois jogos depois, o brasileiro saiu do interesse do Al-Hilal.