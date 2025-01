FALSA CONTRATAÇÃO

Hacker anuncia Neymar no site do Coritiba

Após uma hora no ar, o anúncio foi derrubado e substituído pela mensagem "coxa série b eterno"

Um hacker invadiu o site do Coritiba e anunciou a contratação de Neymar em uma postagem que passou cerca de uma hora no ar. O falso anúncio foi deletado posteriormente, e substituído por uma mensagem provocando o time.

A postagem do anúncio incluía declarações falsas de Gabriel Lima, CEO do Coritiba, elogiando Neymar e comentando as dificuldades vividas pelo Coxa para contratar o atacante. Após deletar o anúncio, o hacker tirou o site do ar, deixando apenas a mensagem "coxa série b eterno".