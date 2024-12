TEMPORADA 2025

Vitória tem acerto com o goleiro Gabriel, do Coritiba

Jogador de 32 anos chegará ao Leão com contrato de três anos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 17:06

Goleiro Gabriel Vasconcellos será reforço do Vitória Crédito: Fernando Alves/EC Juventude

O goleiro Gabriel Vasconcello será mais um reforço do Vitória em 2025. O Leão vai pagar R$ 1 milhão ao Coritiba para contratar o jogador em definitivo. Ele chegará com um vínculo de três anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Dinâmico e confirmado ao CORREIO pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota.

O atleta de 32 anos passou a temporada 2024 emprestado ao Juventude, onde teve sequência e boas atuações. Ao todo, o camisa 1 disputou 46 jogos, entre Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão.

Revelado na base do Cruzeiro, Gabriel foi campeão mundial sub-20 com a Seleção Brasileira, em 2011, e medalha de prata na Olimpíada de Londres, em 2012. O goleiro construiu boa parte de sua carreira na Itália, onde ficou por dez temporadas. Chegou ao país em 2012, para atuar no Milan, e, em seguida, passou por Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce.

Em 2022, o arqueiro foi repatriado pelo Coritiba, quando atuou em 13 partidas. No ano seguinte, esteve em campo 47 vezes pelo Coxa e deu uma assistência. Já em 2024, fez apenas dois duelos pelo clube e rumou para o Juventude, onde se destacou.

Vale lembrar que o Vitória está à procura goleiros para a próxima temporada. Muriel não ficará no clube, Yuri Sena foi emprestado ao Guarani e Lucas Arcanjo segue na mira do Fluminense. O Leão também conta com Alexandre Fintelman, mas a expectativa é que o rubro-negro vá atrás de outro reforço para a posição.