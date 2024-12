TEMPORADA 2025

Vitória fecha com Fabrício Santos, atacante do Levante, da Espanha

Jogador de 24 anos atua na Europa desde 2021 e irá retornar ao futebol brasileiro

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 16:16

Fabrício Santos em treino do Levante Crédito: Levante/Divulgação

O Vitória foi buscar na Europa um dos reforços para a temporada 2025. O clube acertou a contratação do atacante Fabrício Santos, do Levante, da Espanha. O Leão pagou 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, que chegará com contrato de dois anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

O jogador de 24 anos é pouco conhecido no futebol nacional. Nascido em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, Fabrício começou a carreira no Brasil de Pelotas e foi emprestado ao Grêmio no segundo semestre de 2019. Ele se destacou nos meses seguintes, no título da Copa RS e no vice da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em maio de 2020, o atacante foi comprado em definitivo pelo tricolor gaúcho. Mas, após participar de dois jogos no Brasileirão, perdeu espaço no time principal e foi emprestado ao Brasil de Pelotas. No Xavante, disputou a Série B de 2021, com 15 partidas (nove como titular), três gols marcados e uma assistência.

Em seguida, Fabrício se mudou para a Espanha. Lá, vestiu a camisa do Celta de Vigo, Castellón e Levante. Ao todo, atuou em 103 partidas na Europa, com 13 gols marcados.

Na atual temporada, o jogador fez nove jogos, sem gols. Atacante de beirada, ele pode atuar centralizado e tem como uma de suas características principais a velocidade.