TEMPORADA 2025

Vitória acerta a contratação de Wellington Rato, do São Paulo

Atacante de 32 anos vai assinar com Leão por três anos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 15:30

Wellington Rato será reforço rubro-negro em 2025 Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net

O meia-atacante Wellington Rato, do São Paulo, será um dos reforços do Vitória na próxima temporada. O Leão acertou a compra do jogador, que assinará contrato por três anos. O valor acordado foi de R$ 5 milhões. A informação foi confirmada ao CORREIO pelo presidente do clube, Fábio Mota.

A contratação do atleta de 32 anos foi um pedido do técnico Thiago Carpini. O treinador trabalhou com Rato em sua curta passagem no comando do tricolor paulista, no início deste ano. Além disso, os dois foram companheiros de equipe na Caldense, em 2017. Na época, Carpini atuava como zagueiro/volante. Eles disputaram juntos o Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileiro.

Wellington Rato disputou 41 jogos pelo São Paulo em 2024, sendo 21 como titular. Ele somou nove assistências e um gol, anotado diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Já o momento maior de destaque do meia-atacante no clube paulista foi em 2023, quando participou de 64 partidas (46 como titular), marcou cinco gols e deu nove assistências. Naquela temporada, foi peça importante na conquista da Copa do Brasil.

No ano anterior, Rato atuou pelo Atlético-GO, quando esteve em 70 confrontos (62 como titular), balançou as redes rivais 15 vezes e deu sete assistências. O atleta ainda acumula passagens por V-Varen Nagasaki (do Japão), Ferroviário, Joinville, Sampaio Corrêa, Caldense, Red Bull Brasil, Audax Rio e Osasco Audax.