ESTADUAL

Campeonato Baiano tem as três primeiras rodadas detalhadas; confira

FBF divulgou datas, horários e locais dos jogos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 10:44

Campeonato Baiano vai começar no dia 11 de janeiro Crédito: Lana Loiola/FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na última sexta-feira (20), a tabela detalhada das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano de 2025. Principal torneio do estado, a competição terá início no dia 11 de janeiro, um sábado, com três jogos. A partida de abertura será disputada entre o atual campeão, o Vitória, e o Barcelona de Ilhéus, às 16h, no Barradão.

No mesmo dia, o Atlético de Alagoinhas encara o Colo-Colo, às 18h30, no Carneirão, em Alagoinhas. Mais tarde, às 21h, será a vez de a bola rolar para Porto x Jacobina, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

A primeira rodada será finalizada no domingo, 12 de janeiro, com mais dois confrontos. O Jacuipense enfrenta o Bahia no Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 16h, enquanto o Jequié recebe a Juazeirense no Waldomiro Borges, às 18h30.

O clássico entre Bahia e Vitória será disputado na 6ª rodada, ainda sem data definida, na Arena Fonte Nova.

Em 2025, o Baianão seguirá a mesma fórmula dos últimos anos. Dez equipes se enfrentam em nove rodadas, com apenas jogos de ida. Ao fim da primeira fase, os quatro melhores colocados avançam para a semifinal, em sistema de ida e volta. Os dois classificados avançam para a decisão.

Confira as datas e horários das três primeiras rodadas do Campeonato Baiano 2025:

1ª rodada

11/1 (sábado): 16h - Vitória x Barcelona de Ilhéus - Barradão, em Salvador

11/1 (sábado): 18h30 - Atlético de Alagoinhas x Colo Colo - estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas



11/1 (sábado): 21h - Porto x Jacobina - estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro



12/1 (domingo): 16h - Jacuipense x Bahia - estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana



12/1 (domingo): 18h30 - Jequié x Juazeirense - estádio Waldomiro Borges, em Jequié



2ª rodada

14/1 (terça-feira): 19h15 - Colo Colo x Porto - estádio Waldomiro Borges, em Jequié

15/1 (quarta-feira): 19h15 - Barcelona x Jequié - estádio Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana



15/1 (quarta-feira): 21h30 - Juazeirense x Vitória - estádio Adauto Moraes, em Juazeiro



16/1 (quinta-feira): 19h15 - Jacobina x Jacuipense - estádio José Rocha, em Jacobina



16/1 (quinta-feira): 21h30 - Bahia x Atlético de Alagoinhas - Arena Fonte Nova, em Salvador



3ª rodada