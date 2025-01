POLÊMICA

Após polêmica, Neymar diz que jogou mais que Rivaldo e só fica atrás de Messi e Cristiano Ronaldo

Atacante se colocou acima de estrelas como Suárez e Mbappé

A polêmica entre Neymar e Rivaldo ganhou mais um capítulo. Durante participação no quadro "quem jogou mais", da RomárioTV, o atacante do Al Hilal se colocou acima do campeão mundial, além de astros como Luis Suárez, Mohamed Salah e Kylian Mbappé. Na visão do jogador, ele fica atrás apenas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.>

A afirmação gerou debate nas redes sociais, principalmente após a recente troca de farpas entre Neymar e Rivaldo. O atleta de 32 foi questionado por Romário no lugar de quem jogaria na Seleção Brasileira na conquista do penta, em 2002, e respondeu que entraria no lugar de Rivaldo.>

Na dinâmica do "quem jogou mais", Neymar também se colocou à frente de Vinicius Jr., Ángel Di María e do jovem Endrick. Para o atleta do Al Hilal, ele ficaria atrás apenas do ex-companheiro Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo. O brasileiro jogou com o craque argentino no Barcelona e no PSG. Já o português, ex-Real Madrid e hoje no Al-Nassr, sempre foi adversário de Ney nos gramados.>