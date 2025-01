APROVADO PELO BAIXINHO

Romário defende retorno de Neymar ao Brasil: 'Muito mais difícil que jogar lá fora'

Atacante está perto de acertar com o Santos e busca uma rescisão com o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 10:36

Romário e Neymar na estreia do quadro De Cara Com O Cara Crédito: Reprodução

O possível retorno de Neymar ao futebol brasileiro animou Romário. O tetracampeão mundial garantiu ver com bons olhos a provável volta do astro brasileiro ao Santos, e ressaltou a dificuldade de atuar no país. O camisa 10 já possui um acerto com o Peixe e agora busca uma rescisão com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"A gente tem que entender que jogar no Brasil é muito mais difícil que jogar lá fora. Tem clube que, no ano passado, jogou 80 jogos. É muito jogo. O Neymar já está com 31, 32 anos, vem de uma lesão. É uma possibilidade o Neymar voltar para o Brasil, jogar mais perto. Torcer para que ele volte com tudo para a gente poder ter uma Seleção mais forte", disse Romário, em entrevista ao ge.

Apesar do acerto de Ney com o Santos, por seis meses, a volta do jogador ao país ainda é considerada difícil. Há um acerto financeiro a ser feito, já que restam cerca de 65 milhões de dólares (R$ 400 milhões) para ele receber do Al-Hilal - e, de acordo com o site, o atacante não abre mão do valor, ainda que queira ser liberado. Neymar tem contrato com o clube da Arábia Saudita até o fim de junho, quando a temporada 2024/25 chega ao fim.

Romário também se mostrou otimista com a possibilidade de a Seleção Brasileira acabar com o jejum de títulos da Copa do Mundo, ressaltando o bom momento de alguns jogadores na Europa. A Amarelinha não levanta o troféu da competição há 24 anos.