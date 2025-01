NOVA CHANCE

Ex-dupla Ba-Vi foi melhor sub-20 do mundo na 'Era Neymar' e hoje tenta recomeço na Portuguesa

Atacante diz que foi substituído por Bale no Real Madrid

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 18:37

Henrique Almeida foi o artilheiro do Mundial sub-20 em 2011 Crédito: MowaPress/Divulgação

Aos 33 anos, o atacante Henrique Almeida tenta trilhar uma nova história no futebol. Com passagem por Bahia e Vitória, o jogador firmou contrato de apenas três meses para defender a Portuguesa no Campeonato Paulista. Uma situação bem diferente da que viveu no início da carreira.

Revelado pelo São Paulo, Henrique chamou a atenção nas categorias de base e foi artilheiro e eleito craque do Mundial sub-20, conquistado pela Seleção Brasileira em 2011, com uma geração formada por estrelas como Casemiro, Oscar, Philippe Coutinho, Dudu, Roberto Firmino, Lucas Moura e Neymar.

Em entrevista ao site Ge, Henrique Almeida falou sobre a fama que ganhou quando jovem e o rumo que tomou no futebol.

"O peso é muito maior, dobrado. Eu vim como o melhor do mundo, artilheiro e tudo mais, só que ninguém joga sozinho a não ser o Neymar. Era mais ou menos isso. E aí veio com esse peso do Mundial e de tudo mais, consegui lidar bem com isso, porém, as pessoas queriam que eu sempre resolvesse tudo. E não é desse jeito", iniciou ele.

Henrique Almeida defendeu o Vitória em 2010 Crédito: Robson Mendes/Arquivo Correio

Henrique conta que o peso da expectativa atrapalhou a sua carreira. Depois do São Paulo, ele rodou por vários clubes do Brasil, inclusive Bahia e Vitória. Defendeu o rubro-negro em 2010, e o tricolor em 2014. Foi rebaixado à Série B pelos dois.

"A gente é muito ansioso para poder jogar, jogar, jogar, independentemente do lugar e tudo mais, eu teria aguardado, esperado mais o momento, eu tinha cinco anos de contrato no São Paulo, enfim, querer sempre sair para jogar, independente do lugar que seja, ter um pouco mais de paciência porque as coisas vão acontecendo. Então como o Lucas teve, o Casemiro teve, que ficaram ali no São Paulo, tiveram tempo, o William José, o Bruno Uvini, acabaram jogando, tendo mais sequência e acabaram saindo posteriormente", completou.

Já em 2014, Henrique Almeida fez parte do elenco do Bahia Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

TROCADO POR BALE NO REAL MADRID

Durante a entrevista, Henrique conta que chegou a assinar contrato com o Real Madrid e treinou por mais de um mês no clube espanhol, mas lembra que problemas burocráticos impediram a continuidade na Europa. O jogador diz ainda que, sem sequência no Real, acabou substituído por Bale.

Cheguei lá, fiquei treinando durante um mês ali no Castilla, só que o Botafogo estava com problemas judiciais, da época antiga, enfim, de outros tempos, então não podia vender, emprestar e nem negociar nenhum jogador. E na época o Real Madrid estava negociando com o Bale, aquele negócio todo no último dia de janela, acabou que contrataram o Bale e eu não pude ir. E eu estava lá, assinei com o Real Madrid, só que eu não fui inscrito na liga, então ficaria ali sem jogar até dezembro. E ali, em acordo comum com eles, resolvi voltar para terminar o campeonato com o Botafogo e no final do ano eu voltaria", explicou, antes de completar: