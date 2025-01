REPERCUTIU NAS REDES

Perto de voltar ao Santos, Neymar humilha companheiro em treino do Al-Hilal

Atacante brasileiro tem retorno ao time paulista encaminhado

Em negociação para voltar ao Santos, clube onde foi revelado, o atacante Neymar segue mostrando que está totalmente recuperado da grave lesão que sofreu no ano passado. Nesta quinta-feira (23), o brasileiro protagonizou um lance que chamou atenção ao dar um drible um "humilhante" em um companheiro em treino do Al-Hilal. >

A jogada foi postada pelo clube árabe nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre os fãs de Neymar. Nas imagens, outros atletas celebram a jogada do atacante. >

Neymar não atua oficialmente desde o fim do ano passado, quando defendeu o Al-Hilal nas vitórias sobre o Esteghlal Tehran, do Irã, e Al Ain, do Catar, ambos pela Liga dos Campeões da Ásia. >