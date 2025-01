CLÁSSICO

Brasil x Argentina: veja onde assistir a estreia da Seleção no Sul-Americano sub-20

Time brasileiro inicia nesta sexta-feira (24) a busca pelo 13º título

Em busca do seu 13º título, a Seleção Brasileira sub-20 estreia no Sul-Americano da categoria nesta sexta-feira (24). O primeiro jogo será logo o clássico contra a Argentina, às 20h30, no Estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia, na Venezuela. >