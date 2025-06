JUSTIÇA

Radialista baiano é intimado por ter chamado presidente Lula de 'ladrão'

Washington Rodrigues é apresentador da rádio Conquista FM 92,5, no sudoeste da Bahia

“Recebi ontem a visita de um oficial de justiça da subseção aqui de Vitória da Conquista, me intimando a respeito de um processo movido pelo presidente Lula, me acusando de tê-lo injuriado”, disse durante apresentação no programa Conquista Meio Dia. Prefiro ser preso do que ter que pagar alguma coisa”, afirmou.>