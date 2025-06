SUSPENSÃO

Fornecimento de água será interrompido em Feira de Santana e outros cinco municípios da Bahia

Interrupção acontecerá de forma temporária na próxima quarta-feira (11)

O fornecimento de água será temporariamente suspenso em Feira de Santana e em outros cinco municípios do interior da Bahia na próxima quarta-feira (11). Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão ocorrerá para executar uma fase da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região. >

“Trata-se de uma obra de grande porte, de alta complexidade, que está sendo realizada por etapas, em paralelo com a operação do sistema de abastecimento. Por isso, em momentos específicos, como a próxima quarta-feira (11), teremos que interromper temporariamente o fornecimento de água para a população, para conseguirmos fazer a conexão das novas tubulações e equipamentos no sistema existente”, informou a empresa em nota.>