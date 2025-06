OPORTUNIDADE

TRE abre vagas para estágio em zonas eleitorais no interior da Bahia

Inscrições começam nesta segunda-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2025 às 09:46

Oportunidades são para 12 cidades Crédito: Arisson Marinho

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) abriu vagas para estágio voluntário não remunerado nesta segunda-feira (9). As vagas são destinadas às zonas eleitorais do interior do estado e a seleção será realizada por meio de análise do desempenho acadêmico, com base no coeficiente de rendimento do estudante. Estagiárias e estagiários terão direito ao auxílio-transporte, nos termos da norma interna do Tribunal, o que significa que o benefício está condicionado à existência de transporte público regulamentado no município de lotação. >

As oportunidades são para os seguintes municípios e zonas eleitorais: Alagoinhas (163ª ZE), Brumado (90ª ZE), Camaçari (170ª e 171ª ZEs), Conceição do Coité (132ª ZE), Cruz das Almas (142ª ZE), Eunápolis (188ª e 203ª ZEs), Feira de Santana (154ª, 156ª e 157ª ZEs), Lauro de Freitas (180ª ZE), Luiz Eduardo Magalhães (205ª ZE), Santo Antônio de Jesus (56ª ZE), QueimaOportuniddas (106ª ZE) e Valença (31ª ZE). >

Será disponibilizada uma vaga por cartório, independentemente do curso, além da formação de cadastro de reserva. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 18 de julho e o início do estágio está programado para 4 de agosto de 2025. Receba mais vagas de emprego aqui. >

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de junho, exclusivamente por e-mail, diretamente com o cartório eleitoral da zona desejada. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição disponível no edital disponibilizado pela respectiva zona e enviá-lo junto com os seguintes documentos: cópia de documento oficial de identificação (RG, CNH, passaporte); histórico escolar contendo o percentual de créditos integralizados e o Coeficiente de Rendimento Global do aluno; título eleitoral ou certidão de quitação eleitoral; certidão de não filiação a partido político; certidão comprovando a necessidade de cumprimento de estágio para conclusão do curso ou outro documento equivalente; e comprovante de residência. >

Requisitos