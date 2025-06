OPORTUNIDADE

Construtora oferece mais de 50 vagas de emprego em Salvador; veja como se candidatar

Funções são para áreas de estrutura e acabamento de construção civil

A Construtora Tenda está com 55 vagas de emprego abertas em Salvador para áreas de estrutura e acabamento de construção civil, como ajudante, armador, montador de estruturas metálicas, ceramista, pintor, eletricista e encanador. >

Entre os benefícios, estão folga de aniversário, vale-refeição; vale-transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche até os 2 anos do bebê para mães; licença paternidade estendida; clube de parcerias, descontos no cinema Cinemark, descontos em farmácias, previdência privada e Gympass (antigo Wellhub).>

Os currículos devem ser enviados até 30 de junho para o e-mail [email protected] , contendo no título do e-mail "Nome + Cargo de interesse". >

As vagas também são destinadas a profissionais com deficiência (PcD), reafirmando o nosso compromisso com um ambiente de trabalho inclusivo, respeitoso e igualitário. Receba mais informações aqui. >