COMPLEANNO

Fazendo aniversário, Ancelotti estreia em território nacional em estádio pé-quente

O Brasil encara o Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, buscando carimbar classificação para Copa do Mundo

Estádio pé-quente

O estádio do Corinthians traz boas lembranças à Seleção Brasileira. Foi lá que, em 2017, o Brasil carimbou a vaga para a Copa do Mundo da Rússia com uma vitória por 3 a 0 justamente sobre o Paraguai, com gols de Neymar, Coutinho e Marcelo. Quatro anos depois, o cenário se repetiu: classificação garantida ao vencer a Colômbia por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá, rumo ao Mundial do Catar. >