Tiago supera Talisca e se torna a maior venda da história da base do Bahia

O jogador de 20 anos deixou o clube após sua primeira temporada completa como atleta profissional

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:52

Tiago se tornou a maior venda de um jogador da base do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O investimento nas categorias de base tem o objetivo de revelar jogadores para ajudarem o clube, seja com participações efetivas na equipe principal ou através do dinheiro de uma venda. No caso do Bahia, o atacante Tiago se encaixou nas duas situações, já que ajudou o time dentro de campo e ainda se tornou a maior venda de um jogador revelado na base tricolor.

O jogador de 20 anos deixou o clube após sua primeira temporada completa como atleta profissional. A venda foi fechada em cinco milhões de dólares (R$ 27 milhões) em valor fixo e um milhão de dólares (R$ 5 milhões) de bônus a depender da performance do jogador. A transação total, portanto, pode chegar a seis milhões de dólares (R$ 33 milhões).

O valor da negociação de Tiago superou as cifras da saída de Anderson Talisca para o Benfica-POR, em 2014, que chegaram a 4 milhões de euros (R$ 12,4 milhões na época). O terceiro lugar da lista pertence a Bruno Paulista, vendido ao Sporting-POR em 2015 por 3,5 milhões de euros (R$ 13,26 milhões na época).

No acordo por Tiago, o Bahia permanece com 25% da mais-valia dos direitos econômicos do atleta em caso de uma futura transferência. A venda do atacante é a primeira grande negociação de um atleta da base do Bahia desde a chegada do Grupo City, em 2023.

Passagem de Tiago pelo Esquadrão

O baiano Tiago Souza de Jesus Carvalho chegou ao clube no dia 2 de outubro de 2020. Com 15 anos, o garoto se tornou um Pivete de Aço e foi se desenvolvendo na base tricolor. Foi somente em 2023 que chegou enfim a chance de fazer seus primeiros minutos no time profissional. Na época, o Bahia usou uma equipe alternativa nas últimas duas rodadas do Campeonato Baiano. Contra o Doce Mel, Tiago saiu do banco aos 61 minutos, dando início à sua caminhada no clube.

Ainda em 2023, o atacante entrou em campo mais uma vez, enquanto no ano seguinte fez sete aparições pelo clube tricolor. Ainda sem contribuir diretamente com gols, a virada de chave chegou na atual temporada. Diante do Jacobina, no Campeonato Baiano, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia.

O Pivete de Aço teve 2025 como o ano de afirmação no time principal. O jovem foi o artilheiro da Copa do Nordeste, com seis gols marcados, e entrou para a história da competição ao anotar um hat-trick em uma final, feito inédito no torneio regional.

Ao longo da temporada, Tiago disputou 43 partidas, marcou 11 gols e distribuiu três assistências, números que o colocaram em um grupo seleto de jogadores formados na base do Bahia que alcançaram ao menos dez gols em um único ano. A marca não era registrada por um atleta revelado no clube desde 2012.