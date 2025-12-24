Acesse sua conta
Com calendário cheio, Bahia pode fazer até 77 jogos em 2026

Esquadrão disputará Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores na próxima temporada

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00

Rogério Ceni mantém foco em classificação na Libertadores
Rogério Ceni pode comandar o Bahia em até 77 jogos em 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após terminar a primeira divisão na 7ª posição, o Bahia deve ter um calendário cheio na próxima temporada. Confirmado na Série A do Brasileirão, o tricolor ainda disputará mais três competições em 2026: Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Um desafio que pode render até 77 partidas para a equipe do técnico Rogério Ceni, três a menos que neste ano.

O número de jogos, claro, depende do avanço do Esquadrão nos torneios. Esse cálculo leva em conta um cenário extremamente otimista, onde o time alcançaria as finais do estadual, do regional e do mata-mata nacional. A única competição que tem quantidade fixa de jogos é o Brasileirão, com 38 rodadas garantidas, entre os dias 28 de janeiro e 2 de dezembro.

Jogos do Bahia na Série A de 2026

1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução
2ª rodada - Fluminense em casa por Reprodução
3ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
4ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
5ª rodada - Vitória em casa  por Reprodução
6ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
7ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
8ª rodada - Remo fora  por Reprodução
9ª rodada - Atlhetico-PR em casa  por Reprodução
10ª rodada - Palmeiras em casa  por Reprodução
11ª rodada - Mirassol fora  por Reprodução
12ª rodada - Flamengo fora  por Reprodução
13ª rodada - Santos em casa  por Reprodução
14ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
15ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
16ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
17ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
18ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
19ª rodada - Atlético-MG fora  por Reprodução
20ª rodada - Corinthians em casa  por Reprodução
21ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
22ª rodada - Vasco da Gama em casa  por Reprodução
23ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
24ª rodada - Vitória fora  por Reprodução
25ª rodada - Internacional em casa  por Reprodução
26ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
27ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
28ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
29ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
30ª rodada - Mirassol em casa  por Reprodução
31ª rodada - Flamengo em casa  por Reprodução
32ª rodada - Santos fora por Reprodução
33ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
34ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
35ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
36ª rodada - Coritiba em casa  por Reprodução
37ª rodada - Botafogo fora  por Reprodução
38ª rodada - Atlético-MG em casa  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução

O Campeonato Baiano tem 11 datas previstas, entre 10 de janeiro e 8 de março. São nove partidas garantidas pela primeira fase, porém há ainda os duelos só de ida das semis e da final. O estadual, no entanto, deve ser disputado majoritariamente por uma equipe alternativa, já que o Brasileirão começa no final de janeiro – três dias após o Ba-Vi do Baianão, inclusive.

Em outros anos, o primeiro semestre também teria a presença da Copa do Nordeste. No entanto, com a reformulação do calendário brasileiro já em 2026, ficou definido que os clubes que se classificassem para competições internacionais ficariam de fora dos torneios regionais. Esse é o caso do Esquadrão, que conseguiu pela segunda temporada seguida se classificar para a Libertadores.

Na Copa do Brasil, o Bahia entrará na quinta fase - diferente de 2025. Com a mudança no calendário do futebol brasileiro, a competição aumentou de tamanho. No entanto, agora todos os 20 clubes que disputam a primeira divisão, incluindo aqueles que vão para a Libertadores, iniciam na quinta fase da competição, já com partidas de ida e volta. Caso o tricolor faça uma campanha inédita e vá até as finais, faria um total de nove jogos. O mata-mata nacional irá do dia 18 de fevereiro até 6 de dezembro.

Com a 7ª posição na liga nacional, o Tricolor novamente se classificou para a Libertadores. A colocação, no entanto, faz os comandados de Rogério Ceni iniciarem a competição da Conmebol nas fases preliminares. A estreia do Bahia será na segunda fase, disputada nos dias 17 e 26 de fevereiro. Caso avance para a fase de grupos, já seriam quatro partidas disputadas.

Desse ponto até a final, o Esquadrão entraria em campo em mais 13 oportunidades, totalizando 17 datas. A final está marcada para 28 de novembro. Caso o time não passe da terceira fase da Pré-Libertadores, iria para a Sul-Americana, onde poderia fazer até 15 jogos. Os dois confrontos a mais pertencem aos playoffs da Sula, caso termine em 2º na Sul-Americana ou em 3º na Libertadores.

Desta forma, uma coisa é certa: o Bahia entrará em campo, ao menos, 51 vezes. Mesmo se cumprir todos os requisitos para chegar aos 77 jogos, ainda sim seria um número menor que em 2025. Neste ano, o Esquadrão terminou a temporada como o clube brasileiro que mais entrou em campo.

O Bahia fechou a temporada com 41 vitórias, 19 empates e 20 derrotas em 80 jogos, alcançando um aproveitamento de 59,1%. O desempenho rendeu dois títulos: o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.

Relembre a passagem de Ronaldo pelo Bahia em 2025

Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO por Divulgação
Ronaldo celebrou o triunfo do Bahia, mesmo com 11 desfalques contra o Flamengo por Reprodução/Premiere
Ronaldo pelo Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Ronaldo chega ao Bahia por empréstimo para disputar a condição de titular por Letícia Martins/EC Bahia
Goleiro Ronaldo chegou a Salvador para reforçar o Bahia por Reprodução/ECB TV
1 de 5
Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO por Divulgação

Veja a agenda do Bahia em 2026:

Campeonato Baiano: mínimo de nove jogos; máximo de 11 jogos

Copa do Brasil: mínimo de dois jogos; máximo de nove jogos

Campeonato Brasileiro: 38 jogos

Copa Libertadores: mínimo de dois jogos; máximo de 13 jogos

