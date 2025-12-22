Acesse sua conta
Bahia anuncia contratação em definitivo de goleiro Ronaldo até 2029

Jogador completou 41 partidas com a camisa azul, vermelha e branca em 2025

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14:59

Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO
Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO Crédito: Divulgação

O goleiro Ronaldo vai continuar no Bahia para a próxima temporada, agora não mais por empréstimo. O clube baiano anunciou no início da tarde desta segunda-feira (22) que adquiriu o jogador junto ao Atlético-GO. O goleiro assinou com o Tricolor por mais quatro temporadas. Assim, o vínculo de Ronaldo com o Bahia agora é válido até 2029.

Natural de Cruz das Almas, no interior da Bahia, o agora goleiro do Tricolor participou de 41 jogos oficiais em 2025. Ele se reapresentará junto aos demais companheiros no próximo dia 5 de janeiro, pela manhã, no CT Evaristo de Macedo, para dar início à temporada de 2026.

“Ano de muito sucesso. Já vivi bons momentos em outros clubes, e agora estou passando por um grande momento aqui. Estou feliz por isso. Não estou surpreso, porque me preparei bastante todos os dias para corresponder às expectativas. Espero continuar ajudando por muito tempo”, afirmou Ronaldo sobre a primeira temporada com a camisa do Bahia.

Contratado em fevereiro, o goleiro Ronaldo levou algum tempo para se firmar no Bahia, tanto pela concorrência com Marcos Felipe quanto pela própria fase, que não era das melhores. Logo quando chegou, o goleiro era reserva do time comandado por Rogério Ceni.

Na época em que chegou ao Bahia, Ronaldo levou a oportunidade de ser treinado por Rogério Ceni em consideração como um dos fatores de maior peso na decisão. Ex-goleiro e conhecido por fazer até mesmo gols em sua carreira brilhante no São Paulo, o técnico do Bahia é um ídolo para Ronaldo, que sempre acompanhou o trabalho do atual professor.

