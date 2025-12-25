"LA CELESTE"

Quem é o O'Higgins? Conheça o adversário do Bahia na Pré-Libertadores

O primeiro confronto contra o rival será às 19h do dia 18 de fevereiro, em Rancagua, no Chile

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:11

Club Deportivo O'Higgins, do Chile, será o primeiro rival do Bahia na Libertadores Crédito: Divulgação/ Club Deportivo O'Higgins

Pelo segundo ano seguido classificado para a Copa Libertadores, o Bahia já sabe qual será o seu caminho até a fase de grupos. O primeiro adversário do Tricolor nas fases preliminares da competição será o Club Deportivo O'Higgins, do Chile. O rival do Esquadrão vai encarar um time brasileiro pela primeira vez na história em torneios da Conmebol.

O primeiro jogo será às 19h do dia 18 de fevereiro, em Rancagua, enquanto a volta, na Arena Fonte Nova, está marcada para as 19h do dia 25 de fevereiro. O O'Higgins manda seus jogos no Estádio El Teniente, que tem capacidade para 15.600 torcedores.

Conheça o Club Deportivo O'Higgins, primeiro rival do Bahia na Libertadores em 2026 1 de 6

Fundado em 7 de abril de 1955, o O'Higgins tem uma história que está intimamente ligada à origem do nome da competição Libertadores da América, uma homenagem aos heróis da libertação dos países sul-americanos da colonização europeia. O nome da instituição surgiu em homenagem a Bernardo O'Higgins Riquelme, um dos líderes da independência do Chile.

O time é uma fusão dos clubes América de Rancagua e Club O'Higgins Braden. Um ano antes da fundação do adversário do Bahia, essas duas instituições conseguiram boas campanhas na segunda divisão chilena, mas apenas um poderia subir para a elite. O impasse resultou na criação do Club Deportivo O'Higgins. Conhecido como “La Celeste”, os chilenos tem o azul celeste como cor dominante no primeiro uniforme.

Campeão do Torneio Apertura de 2013 e da Supercopa do Chile de 2014, o O'Higgins também conquistou a segunda divisão do Campeonato Chileno, em 1964, e a segunda divisão do Torneio Apertura de 1986. O adversário do Bahia garantiu vaga na segunda fase prévia da Libertadores de 2026 graças ao terceiro lugar alcançado no Campeonato Chileno deste ano, quando foram comandados pelo técnico argentino Francisco Meneghini.

A última partida do O'Higgins na competição internacional aconteceu em 8 de abril de 2014, quando empatou sem gols com o Lanús, da Argentina, em jogo disputado no Chile e válido pela fase de grupos. Desde então, são 12 anos afastado da Libertadores. O momento do clube se reflete no ranking da Conmebol, onde o Tricolor leva vantagem. Enquanto o O'Higgins é o 166º colocado na tabela, o Esquadrão de Aço ocupa a 63ª posição.

Se passar pelo O'Higgins , o Tricolor vai disputar uma vaga na fase de grupos contra quem avançar na chave que tem um representante da Bolívia (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo), Deportivo Táchira (Venezuela) e Tolima (Colômbia). Em caso de derrota na terceira, os comandados de Rogério Ceni entram na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Além do Bahia, o Botafogo é o outro brasileiro classificado para as fases preliminares da competição internacional. O técnico Rogério Ceni almejava ir direto para a fase de grupos, mas reconheceu a conquista da vaga. “Chegar à Pré-Libertadores não é o ideal, mas é algo relevante, considerando um campeonato tão difícil e competitivo, em que muitos clubes grandes brigam contra o rebaixamento”, disse.